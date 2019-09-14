В Іспанії зростає кількість жертв повені

Через повені на південному сході Іспанії, за останніми даними, загинули п'ятеро осіб, через стихію влада евакуювала близько 3,5 тис. місцевих жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву газету La Vanguardia.

Зазначається, що напередодні в муніципалітеті Бенферрі виявили тіло 58-річного чоловіка, якого, як вважають співробітники цивільної гвардії, могло віднести течією.

Серед загиблих також двоє чоловіків, які потонули в своїх автомобілях у Гранаді та Альмерії, тіла ще двох загиблих виявили у муніципалітеті Каудете.

У ніч на 11 вересня на Іспанію впав холодний циклон, що приніс зливи, грози і сильний вітер.

У результаті виходу з берегів річки Сегури затопило кілька населених пунктів.

Фото: повінь у Іспанії

Нагадаємо, у Таїланді в результаті шторму "Подув" загинули 14 людей, ще двоє людей вважаються зниклими без вісті.

Згідно з повідомленням департаменту із запобігання стихійним лихам, у результаті шторму в Таїланді сталися сильні повені та зсуви, у п'яти провінціях була проведена евакуація місцевого населення.