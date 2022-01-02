На Гаїті вчинили замах на прем'єра
На Гаїті було скоєно замах на життя прем'єр-міністра Аріеля Анрі. Інцидент стався під час святкувань 218-річної річниці незалежності республіки в місті Гонаїв на півночі країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на teleSUR.
Після виходу Анрі з собору, в якому проходила служба з нагоди свята, сталася перестрілка. Служба безпеки відвела главу Кабміну в безпечне місце. В результаті нападу він не постраждав.
Однак в результаті стрілянини загинула щонайменше одна людина, ще кілька отримали поранення.
Devlet başkanları öldürülen Haiti'de Başbakana suikast girişimi— İLKHA (@ilkeHaberAjansi) January 2, 2022
Haiti Başbakanı Ariel Henry, suikast girişiminden sağ olarak kurtulurken çıkan çatışmada bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.https://t.co/ila4GUu7Cv pic.twitter.com/1WE8iZvC05
Нагадаємо, 7 липня минулого року в ході нападу на резиденцію президента Гаїті загинув глава держави Жовенель Моіз. Також поранення отримала його дружина. Вона була госпіталізована, а після для лікування її перевезли до Сполучених Штатів.
Пізніше влада оголосила, що до групи нападників входили 26 громадян Колумбії, частина з яких вже заарештована. Всього у справі про вбивство затримано понад 40 осіб. Президента поховали 23 липня в місті Кап-Аітьєн на півночі республіки.