На Гаїті вчинили замах на прем'єра

На Гаїті було скоєно замах на життя прем'єр-міністра Аріеля Анрі. Інцидент стався під час святкувань 218-річної річниці незалежності республіки в місті Гонаїв на півночі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на teleSUR .

Після виходу Анрі з собору, в якому проходила служба з нагоди свята, сталася перестрілка. Служба безпеки відвела главу Кабміну в безпечне місце. В результаті нападу він не постраждав.

Однак в результаті стрілянини загинула щонайменше одна людина, ще кілька отримали поранення.