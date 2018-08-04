Внаслідок масштабної ДТП на Закарпатті постраждали 4 осіб

Один з потерпілих перебуває без свідомості

Внаслідок масштабної аварії на Закарпатті постраждали четверо осіб, вони отримали різного ступеня важкості травми. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Потерпілі є жителями Чернівецької, Львівської та Одеської областей. ДТП трапилася сьогодні, 4 серпня. Зіткнулися Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter та Mercedes.

"За попередньою інформацією, Volkswagen Tiguan виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення спочатку з Mercedes, а потім з Volkswagen Transporter. Поліція працює на місці події та встановлює всі обставини аварії", - повідомляють у поліції.

Як повідомляє місцеве видання Mukachevo.net, у найважчому стані - постраждалий 1986 року народження, який перебував в авто VW Tiguan: у нього черепномозкова важка, торокальна черевна, множинні переломи стегна з пошкодженням стегнової артерії. Чоловік перебуває без свідомості, без тиску. До нього екстренно викликали судинного хірурга.

Ще двоє постраждалих з цієї автівки також мають численні травми. Зокрема жінка з Одещини 1991 року народження перебуває в реанімації. У неї торокальна травма, черепномозкова травма, але стан стабільний.

У 45-річного водія фури з Львівської області зламане бедро, гомілка, торокальна травма, черепномозкова травма.

Нагадаємо, 3 серпня у Херсонській області п'яний водій на смерть збив молоде подружжя.