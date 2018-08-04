В результате масштабного ДТП на Закарпатье пострадали 4 человека

Один из пострадавших находится без сознания

В результате масштабной аварии на Закарпатье пострадали четыре человека, они получили различной степени тяжести травмы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Пострадавшие являются жителями Черновицкой, Львовской и Одесской областей. ДТП произошло сегодня, 4 августа. Столкнулись Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и Mercedes.

"По предварительной информации, Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и допустил столкновение сначала с Mercedes, а затем с Volkswagen Transporter. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства аварии", - сообщают в полиции.

Как сообщает местное издание Mukachevo.net, в самом тяжелом состоянии - пострадавший 1986 года рождения, который находился в авто VW Tiguan: у него черепно-мозговая тяжелая, торокальная брюшная, множественные переломы бедра с повреждением бедренной артерии. Мужчина находится без сознания. К нему экстренно вызвали сосудистого хирурга.

Еще двое пострадавших из этого автомобиля также имеют многочисленные травмы. В частности, женщина из Одесской области 1991 года рождения находится в реанимации. У нее торокальная травма, черепно-мозговая травма, но состояние стабильное.

У 45-летнего водителя фуры с Львовской области сломанное бедро, голень, торокальна травма, черепно-мозговая травма.

Напомним, 3 августа в Херсонской области пьяный водитель насмерть сбил молодых супругов.