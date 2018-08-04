У Херсонській області п'яний водій на смерть збив молоде подружжя

Без батьків залишилися двоє неповнолітніх дітей

У Херсонській області водій ВАЗ-2106 на смерть збив молоде подружжя. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) трапилася у смт Чаплинка близько 21:00 3 серпня. Наїзд здійснив 43-річний житель Каланчацького району. Його затримали та призначили низку експертиз.

24-річна дівчина та 27-річний хлопець від отриманих тілесних ушкоджень померли на місці ДТП.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook повідомила, що водій - військовий комісар і під час ДТП він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

За словами Сарган, без батьків залишилися двоє неповнолітніх дітей.

Скріншот (facebook.com/LarysaSargan)

Нагадаємо, 3 серпня у Львівській області автомобіль врізався у бетоновоз, внаслідок чого постраждали 5 осіб. Серед постраждалих чотирнадцятирічна дівчинка.