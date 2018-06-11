В результате ДТП в Запорожье погиб человек, еще 6 в больнице

Водителя-правонарушителя задержали

В Запорожье произошло ДТП с участием маршрутного такси: один человек погиб, шестеро доставленны в больницу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"10 июня около 13:20 водитель автомобиля Volvo, двигаясь по улице Карпенко Карого, нарушил правила дорожного движения, а именно не соблюдал правил проезда перекрестков, и совершил столкновение с микроавтобусом Mersedes-bens, который осуществлял пассажирские перевозки. В результате столкновения микроавтобус опрокинулся на бок", - сообщают в полиции.

На момент аварии в маршрутном такси находились 10 пассажиров и водитель. В результате ДТП был госпитализирован водитель микроавтобуса (1959 года рождения) и две его пассажирки (1950 и 1960 годов рождения). Последняя от полученных травм скончалась в больнице.

Также в больницу доставили водителя автомобиля Volvo - мужчину 1970 года рождения на момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Госпитализировали также его пассажиров - мужчин 1996 и 1980 годов рождения и женщину 1992 года рождения.

Фото: авария в Запорожье (zp.npu.gov.ua)

Правонарушителя - водителя автомобиля Volvo задержали. Открыто уголовное производство.

Напомним, в Запорожье 9 июня столкнулись три автомобиля. В результате ДТП два человека погибли, еще четверо пострадали, из них трое детей.