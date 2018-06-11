Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В результате ДТП в Запорожье погиб человек, еще 6 в больнице

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 14:51
Фото: авария в Запорожье (zp.npu.gov.ua)
Фото: авария в Запорожье (zp.npu.gov.ua)

Водителя-правонарушителя задержали

В Запорожье произошло ДТП с участием маршрутного такси: один человек погиб, шестеро доставленны в больницу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"10 июня около 13:20 водитель автомобиля Volvo, двигаясь по улице Карпенко Карого, нарушил правила дорожного движения, а именно не соблюдал правил проезда перекрестков, и совершил столкновение с микроавтобусом Mersedes-bens, который осуществлял пассажирские перевозки. В результате столкновения микроавтобус опрокинулся на бок", - сообщают в полиции.

На момент аварии в маршрутном такси находились 10 пассажиров и водитель. В результате ДТП был госпитализирован водитель микроавтобуса (1959 года рождения) и две его пассажирки (1950 и 1960 годов рождения). Последняя от полученных травм скончалась в больнице.

Также в больницу доставили водителя автомобиля Volvo - мужчину 1970 года рождения на момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Госпитализировали также его пассажиров - мужчин 1996 и 1980 годов рождения и женщину 1992 года рождения.

 

Фото: авария в Запорожье (zp.npu.gov.ua)

Правонарушителя - водителя автомобиля Volvo задержали. Открыто уголовное производство.

Напомним, в Запорожье 9 июня столкнулись три автомобиля. В результате ДТП два человека погибли, еще четверо пострадали, из них трое детей.

Мэр Смелы пострадал в ДТП По факту смертельного ДТП в Изюме начато уголовное производство
Теги публикации: ДТП, Запорожье, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь