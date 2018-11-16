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У результаті ДТП під Маріуполем загинули дві людини

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 14:59
У результаті ДТП під Маріуполем загинули дві людини
Фото: місце події (dn.npu.gov.ua)

Водій автомобіля BMW не впорався з керуванням і зіткнувся з бетонною опорою

У селищі міського типу Нікольське недалеко від Маріуполя (Донецька область) сталося ДТП, в результаті якого загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Як повідомляється, водій автомобіля BMW не впорався з керуванням і зіткнувся з бетонною опорою на перехресті вулиці Свободи та Підлісної. Встановлено, що за кермом машини перебував 31-річний місцевий житель.

"В результаті ДТП 37-річний чоловік, який знаходився на пасажирському сидінні, загинув на місці, а водій був доставлений в реанімацію Маріупольської лікарні, де помер від отриманих тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП під Маріуполем загинули дві людиниФото: місце події (dn.npu.gov.ua)

На місці аварії працювали слідчо-оперативна група Миколаївського відділення поліції і співробітники ГУНП в Донецькій області. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ст. 286 ч. 2 КК України).

Нагадаємо, у Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє іноземців.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Харкові в результаті ДТП з військової "швидкої" постраждали троє людей.

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Новини України ДонецькДТПМаріупользагибліДонецкая область
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