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В результате ДТП под Мариуполем погибли два человека

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 14:59
В результате ДТП под Мариуполем погибли два человека
Фото: место происшествия (dn.npu.gov.ua)

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорой

В поселке городского типа Никольское недалеко от Мариуполя (Донецкая область) произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Как сообщается, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорой на перекрестке улицы Свободы и Подлесной. Установлено, что за рулем машины находился 31-летний местный житель.

"В результате ДТП 37-летний мужчина, который находился на пассажирском сиденье, погиб на месте, а водитель был доставлен в реанимацию Мариупольской больницы, где скончался от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.

В результате ДТП под Мариуполем погибли два человека

Фото: место происшествия (dn.npu.gov.ua)

На месте аварии работали следственно-оперативная группа Никольского отделения полиции и сотрудники ГУНП в Донецкой области. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ст.286 ч.2 УК Украины).

Напомним, во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое иностранцев.

Также РБК-Украина сообщало, что в Харькове в результате ДТП с военной "скорой" пострадали трое людей.

В Донецкой области по факту нарушений правил безопасности на АЗС открыто 5 дел В результате ДТП во Львовской области пострадали двое иностранцев
Новости Украины ДонецкДТПМариупольпогибшиеДонецкая область
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