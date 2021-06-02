На Донбасі є три найгарячіші напрямки: Хомчак назвав які
На Донбасі найбільша активність щодо обстрілів спостерігається за трьома напрямками. Зокрема, на Маріупольському, Авдіївському та Торецькому напрямках.
Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, передає прес-служба офісу президента.
Він підкреслив, що російсько-окупаційні війська, нехтуючи домовленостями Тристоронньої контактної групи про припинення вогню, продовжує здійснювати обстріли українських позицій.
"Найбільша активність спостерігається на Маріупольському, Авдіївському та Торецькому напрямках", - додав він.
Нагадавши, бойовики на Донбасі готують обстріли з мінометів. Також відомо, що противник ховає важке озброєння на Донбасі.
Додамо, що бойовики не пропускали спостерігачів ОБСЄ через свої блокпости в Донецькій області. Пояснювали відмову наказом від командирів та розмінуванням територій.
Раніше повідомлялося, що в НАТО стурбовані застосуванням важкого озброєння бойовиками на Донбасі.