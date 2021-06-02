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На Донбасі є три найгарячіші напрямки: Хомчак назвав які

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Середа 02 червня 2021 18:34
На Донбасі є три найгарячіші напрямки: Хомчак назвав які Фото: Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі найбільша активність щодо обстрілів спостерігається за трьома напрямками. Зокрема, на Маріупольському, Авдіївському та Торецькому напрямках.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, передає прес-служба офісу президента.

Він підкреслив, що російсько-окупаційні війська, нехтуючи домовленостями Тристоронньої контактної групи про припинення вогню, продовжує здійснювати обстріли українських позицій.

"Найбільша активність спостерігається на Маріупольському, Авдіївському та Торецькому напрямках", - додав він.

Нагадавши, бойовики на Донбасі готують обстріли з мінометів. Також відомо, що противник ховає важке озброєння на Донбасі.

Додамо, що бойовики не пропускали спостерігачів ОБСЄ через свої блокпости в Донецькій області. Пояснювали відмову наказом від командирів та розмінуванням територій.

Раніше повідомлялося, що в НАТО стурбовані застосуванням важкого озброєння бойовиками на Донбасі.

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