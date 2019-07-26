Унаслідок авіаударів РФ і уряду Сирії загинули понад 100 людей

Унаслідок авіаударів сирійського уряду та його союзників, серед яких Росія, за останні 10 днів загинули щонайменше 103 цивільних особи, з яких 26 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За інформацією DW, авіація обстрілювала навіть школи, лікарні, ринки та пекарні.

"Це цивільні об'єкти, і дуже малоймовірно, враховуючи стійку схему таких нападів, що всіх їх обстріляли випадково", - говорить верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет.

За даними ООН, з моменту початку наступальної операції військ Башара Асада в провінціях Ідліб і Хама на північному заході Сирії в квітні 2019 року більше 400 тисяч чоловік перетворилися на біженців і були спустошені цілі міста і села.

Нагадаємо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки засудила авіаналіт російських військових в сирійській провінції Ідліб, що призвело до десятків жертв.

Як повідомляло РБК-Україна, 22 липня в результаті авіаударів Російської Федерації в Маарат аль-Нуман на півдні сирійської провінції Ідліб загинули 32 людини. Десятки отримали поранення. Авіудари вразили ринок і житлові райони одного з головних міст на північному заході Сирії, який утримують опозиційні війська.