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В результаті аварії автобуса в РФ загинули 7 осіб

Новини » Надзвичайні події    03.02.2019 - 13:55
В результаті аварії автобуса в РФ загинули 7 осіб
Фото: аварія автобусу в РФ (з відкритих джерел)

Серед загиблих є діти

Російські рятувальники заявили, що в результаті аварії автобусу з дітьми на трасі Калуга - Вязьма в Калузькій області (Росія) загинули 7 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, жертвами перевертання автобусу стали вісім осіб, серед яких четверо дітей та троє дорослих, які їх супроводжували.

Зазначається, що всього в автобусі знаходилося 48 людей. Більше 20 осіб отримали поранення.

Причина дорожньо-транспортної пригоди наразі не встановлена. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, в результаті чого автобус з'їхав з дороги та перевернувся.

Водій автобуса був затриманий та направлений на медичну експертизу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Калузькій області Росії в результаті перекидання автобусу, який перевозив дітей, загинули люди. Деякі російські ЗМІ писали, що в результаті аварії загинули 8 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що в Харківській області на трасі "Київ - Харків-Довжанський" в результаті зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter і легкового автомобіля "Таврія", який стояв на узбіччі, загинула одна людина, ще 4 отримали травми.

Раніше, 1 лютого у Києві маршрутний автобус зіткнувся з припаркованою вантажівкою, в результаті аварії постраждали вісім осіб - водій та пасажири маршрутки.

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