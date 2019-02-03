В результаті аварії автобуса в РФ загинули 7 осіб

Серед загиблих є діти
Російські рятувальники заявили, що в результаті аварії автобусу з дітьми на трасі Калуга - Вязьма в Калузькій області (Росія) загинули 7 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Як повідомляється, жертвами перевертання автобусу стали вісім осіб, серед яких четверо дітей та троє дорослих, які їх супроводжували.
Зазначається, що всього в автобусі знаходилося 48 людей. Більше 20 осіб отримали поранення.
Причина дорожньо-транспортної пригоди наразі не встановлена. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, в результаті чого автобус з'їхав з дороги та перевернувся.
Водій автобуса був затриманий та направлений на медичну експертизу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Калузькій області Росії в результаті перекидання автобусу, який перевозив дітей, загинули люди. Деякі російські ЗМІ писали, що в результаті аварії загинули 8 осіб.
Раніше РБК-Україна писало, що в Харківській області на трасі "Київ - Харків-Довжанський" в результаті зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter і легкового автомобіля "Таврія", який стояв на узбіччі, загинула одна людина, ще 4 отримали травми.
Раніше, 1 лютого у Києві маршрутний автобус зіткнувся з припаркованою вантажівкою, в результаті аварії постраждали вісім осіб - водій та пасажири маршрутки.