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Результат встречи с Байденом отразится на поле боя, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодняшние переговоры Украины и США во время визита Джо Байдена в Киев были очень плодотворными. И их результаты будут отражены на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции с американским коллегой Джо Байденом.

"Сегодняшние переговоры с Джо Байденом были плодотворными... Мы надеемся, что этот 2023 год станет годом победы", - заявил Зеленский.

По словам президента, Украину ждет очень тяжелый период, но она достигнет "исторических достижений" с помощью США и других стран-партнеров.

"Сегодняшние переговоры были очень плодотворными, очень важными и очень решающими... результаты обязательно повлияют на поле боя", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня во время визита в Киев американский лидер Джо Байден анонсировал, что США предоставят Украине военную помощь на 500 миллионов долларов.

В частности, в новый пакет военной помощи Украине от США войдут HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радары.

Все подробности визита Байдена в Киев - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден