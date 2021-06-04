"Результат нестерпних тортур": Тіхановська і засновник Nexta відреагували на "інтерв'ю" Протасевича

Тіхановська зазначила, що подібні відеозаписи із "зізнаннями" білоруських опозиціонерів час від часу з'являються.

"Ми повинні розуміти, в яких умовах перебувають ці люди. До них застосовують тортури і насилля. Через це ми не повинні вірити висловлюванням Романа Протасевича, оскільки розуміємо, як його примусили це сказати", - зазначила Тіхановська.

Водночас, засновник Telegram-каналу Nexta Степан Путило в коментарі Forbes назвав це "інтерв'ю" результатом нестерпних тортур і "грамотно викликаними у Романа переконаннями про тотальну зраду з боку його колишнього оточення".

"Ми знаємо, що перед подібними допитами (інакше це "інтерв'ю" не назвати) використовується як психологічний вплив і обробка, так і спеціальні медичні препарати, відповідні психо-емоційного стану і характеру Романа - для підвищення його балакучості і розвитку бурхливої фантазії на підставі одного разу почутих десь чуток", - сказав Путило.

За його словами, "про це може говорити і нервовий зрив Романа в кінці "бесіди-допиту".