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"Результат нестерпних тортур": Тіхановська і засновник Nexta відреагували на "інтерв'ю" Протасевича

Автор: РБК-Україна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що Романа Протасевича змусили до свідчень, які він надав в "інтерв'ю" білоруському телеканалу. До нього застосовували тортури.

Про це вона сказала під час спільної прес-конференції з мером Варшави.

Тіхановська зазначила, що подібні відеозаписи із "зізнаннями" білоруських опозиціонерів час від часу з'являються.

"Ми повинні розуміти, в яких умовах перебувають ці люди. До них застосовують тортури і насилля. Через це ми не повинні вірити висловлюванням Романа Протасевича, оскільки розуміємо, як його примусили це сказати", - зазначила Тіхановська.

Водночас, засновник Telegram-каналу Nexta Степан Путило в коментарі Forbes назвав це "інтерв'ю" результатом нестерпних тортур і "грамотно викликаними у Романа переконаннями про тотальну зраду з боку його колишнього оточення".

"Ми знаємо, що перед подібними допитами (інакше це "інтерв'ю" не назвати) використовується як психологічний вплив і обробка, так і спеціальні медичні препарати, відповідні психо-емоційного стану і характеру Романа - для підвищення його балакучості і розвитку бурхливої фантазії на підставі одного разу почутих десь чуток", - сказав Путило.

За його словами, "про це може говорити і нервовий зрив Романа в кінці "бесіди-допиту".

Нагадаємо, заарештований у Мінську опозиційний журналіст і засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич заявив, що визнає в провину в публікації закликів до протестів після президентських виборів.

Перше відео допиту Протасевича білоруські телеканали опублікували на наступний день після його затримання 24 травня. На відео Протасевич заявив, що з ним все в порядку і він дає силовикам свідчення.

Згодом телеканал ОНТ опублікував уривок допиту Протасевича, де він розповів нові подробиці свого затримання.

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Новини України Світлана ТіхановськаРоман Протасевич