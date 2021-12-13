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Резонансна ДТП у Луцьку: неповнолітньому водію оголосили про підозру

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Понеділок 13 грудня 2021 16:20
Резонансна ДТП у Луцьку: неповнолітньому водію оголосили про підозру Фото: неповнолітньому винуватцю ДТП у Луцьку оголосили про підозру (vl.npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 12 грудня, у Луцьку неповнолітній водій в'їхав у натовп пішоходів. Поліція оголосила про підозру винуватцю автопригоди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

За спричинення тяжких тілесних ушкоджень підлітку загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

Наразі неповнолітній винуватець перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Незабаром йому оберуть запобіжний захід.

Фото: неповнолітньому винуватцю ДТП у Луцьку оголосили про підозру (vl.npu.gov.ua)

Подробиці ДТП у Луцьку 12 грудня:

  • автопригода сталася близько о 14-й годині.
  • ігноруючи вимоги патрульних про зупинку - неповнолітній водій автомобіля Renault Megane промчав на червоне світло та в'їхав у людей, які переходили дорогу.
  • після цього підліток продовжив рух та зіткнувся з деревом й дорожнім знаком;

Внаслідок аварії постраждали шестеро людей:

  • 39-річна жінка потрапила до реанімації, де і досі перебуває на сьогоднішній день;
  • 5-рійний син постраждалої жінки був госпіталізований до обласної лікарні;
  • ще четверо жінок отримали забої та переломи.
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ДТП Луцьк
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