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Зеленський: лідер країни в ЄС хотів доказів, що "різанина в Бучі" не була постановкою

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Київ, Субота 09 квітня 2022 10:29
Зеленський: лідер країни в ЄС хотів доказів, що "різанина в Бучі" не була постановкою Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Прем'єр-міністр однієї з країн Європейського союзу хотів отримати докази того, що російські військові злочини в Бучі (Київська область) не були інсценуванням з боку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для Bild.

Зокрема, на запитання про найгірше, що він чув за останні дні, Зеленський відповів, що це було бажання одного з провідних політиків ЄС отримати докази того, що "різанина в Бучі" не була інсценуванням.

Він також підтвердив, що цим політиком був прем'єр однієї з європейських країн, але не став його називати.

"Покажіть нам докази того, що це не постановка", - процитував Зеленський цього політика.

Нагадаємо, раніше були опубліковані відео-докази того, що масові вбивства мирних жителів Бучі сталося, коли в місті були російські окупанти.

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