RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Рєзнікова пожартували над Росією. Чекають зиму, щоб перевірити теорію

Фото: Міноборони України назвало п'ять причин вибухів на військових об'єктах в РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Міністерстві оборони України висміяли офіційну причину вибухів боєприпасів, які відбувалися в другій половині дня 23 серпня в Бєлгородській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter оборонного відомства.

"Чергова детонація боєприпасів "через спеку" в Бєлгородській області в Росії. Через кілька місяців ми дізнаємося, чи можуть російські боєприпаси вибухати від холоду", - зазначили в Міноборони.

В українському оборонному відомстві також припустили, що незабаром в РФ назвуть п'ять основних причин раптових вибухів боєприпасів на військових об'єктах: зима, весна, літо, осінь і куріння.

Вибухи в Бєлгородській області Росії

Раніше ми писали, що у Бєлгородській області РФ сталося "самозаймання боєприпасів", в одному населеному пункті оголосили евакуацію. За словами губернатора регіону, причиною загоряння став "ефект лінзи".

Нагадаємо, 18 серпня поблизу села Тимонове також прогриміли вибухи на складі боєприпасів. Тоді жителі публікували відео з сильною пожежею.

Також раніше стало відомо, що українські військові знищили вишку зв'язку на території Росії. Для високотчного удару був задіяний дрон-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВибух боєприпасівВторгнення Росії до України