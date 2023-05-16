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Резников заявил, что силы ПВО сбили 7 российских "Кинжалов"

Фото: сколько российских "Кинжалов" сбила ПВО Украины (wikipedia og)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские силы пво сбили уже 7 российских ракет "Кинжалов". Известно, что на вооружении у армии РФ есть 80 ракет этого типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Алексея Резникова

"Очередной невероятный успех украинских Воздушных Сил! За прошедшие сутки наши защитники неба сбили шесть российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и 12 других ракет. 80-1-6=", - написал он.

Министр обороны заверил, что у российских террористов нет шансов взять верх над Украиной.

"Их оружию можно и нужно противостоять западным. Спасибо нашим военнослужащим ВВС и нашим государствам-партнерам, которые вложили средства в охрану неба над Украиной и всей Европой", - добавил Резников.

Как сообщалось, российские войска этой ночью атаковали Украину 18 ракетами разных типов, среди которых были и "Кинжалы". Все вражеские цели были уничтожены. Над Николаевской областью силы ПВО сбили четыре "Калибра".

Кроме того, во время ночной атаки на Киев, 4 мая, силы противовоздушной обороны Украины сбили российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал". В частности, командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что ночью, 4 мая, гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал", которую россияне выпустили из МиГ-31К, украинские воины сбили благодаря зенитно-ракетному комплексу Patriot.

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