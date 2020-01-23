Резніков заявив, що Україна наполягатиме на перегляді Мінських угод

Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі в Мінську Олексій Резніков заявив, що Україна буде наполягати на перегляді Мінських угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "НВ".

За словами Резнікова, виконання пунктів Мінських угод необхідно здійснити у наступному порядку:

Роззброєння незаконних збройних формувань на Донбасі;

Встановлення режиму повної тиші;

Виведення всіх НВФ (незаконних збройних формувань - ред) з території України;

Встановлення українського контролю над східним кордоном;

Проведення виборів.

"Нова позиція України є незмінною. Вона була проголошена під час нормандського саміту президентом Зеленським, що як мінімум в частині (питання контролю над кордоном) Мінські угоди підлягають перегляду", - заявив він.

Також він зазначив, що неможливо провести вибори, якщо український кордон з Росією не контролюється українськими військовими і про це свідчить міжнародний досвід.

Резніков підкреслив, що українська делегація наполягатиме, що як мінімум у цій частині (питання контролю над кордоном - ред) Мінські угоди підпадають під перегляд і оновлення.

Нагадаємо, помічник президента України Андрій Єрмак не виключає, що мінські домовленості можуть бути модернізованими для забезпечення їх реалізації. За словами Єрмака, мінські домовленості є єдиною платформою для врегулювання ситуації на Донбасі, але вони потребують певної модернізації. Він додав, що мова йде саме про модернізацію угод, а не їх зміну.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що мінські угоди є незмінними, а їх перегляд може завести ситуацію на Донбасі у глухий кут. Путін додав, що головними умовами вирішення конфлікту на Донбасі є особливий статус ОРДЛО та прямий діалог з бойовиками.