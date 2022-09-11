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Резніков заявив про ризик контрнаступу росіян у відповідь на успіхи ЗСУ

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові можуть спробувати здійснити аналогічний контрнаступ після успіхів наших воїнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю для Financial Times.

За словами міністра, Києва важливо забезпечити безпеку територій після того, як наші військові здійснили контрнаступ, який пройшов "краще, ніж очікувалось", оскільки Москва може спробувати здійснити аналогічний наступ.

"Контрнаступ звільняє територію, і після цього ви повинні контролювати її і бути готовими її захищати", - заявив Резніков.

За словами Резнікова, "український бліцкриг" як "снігова куля, яка котиться вниз схилом", став найбільшою невдачею для Росії з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЗСУ звільнили Чкаловське Харківської області та встановили у селищі прапор України.

Контрнаступ продовжується. Наші військові звільнили вже близько 40 населених пунктів в регіоні.

Також вчора ввечері стало відомо, що ЗСУ у Харківській області звільнили села Артемівка та Василенкове.

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