Резніков заявив про "обережний оптимізм" після зустрічі з Байденом

"Я, спільно з главою МЗС Дмитром Кулебою, оцінюю зустріч з президентом США Джо Байденом, міністром оборони США Ллойдом Остіном та Держсекретарем США Ентоні Блінкеном з обережним оптимізмом. Обговорювали нагальні потреби української армії.Президент Байден сказав: "Україна надихнула весь світ". Обнадійливо. Ми живемо в епоху україноцентризму, але у взаємній боротьбі зі спільним ворогом", - написав Резніков.

Зазначимо раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів подробиці зустрічі з президентом США Джо Байденом у Варшаві. За його словами, американський лідер висловив захоплення українцями, які протистоять російській агресії.

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