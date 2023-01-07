Резников позвонил главе Пентагона: о чем говорили

Министр обороны Алексей Резников 6 января провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter руководителя Минобороны.
"Обсудили детали нового пакета помощи США в сфере безопасности для Украины и последующей встречи в формате "Рамштайн", - отметил чиновник.
Резников пояснил, что самый большой пакет американской помощи дает новые возможности для освобождения украинских территорий на востоке и юге.
Министр обороны также выразил благодарность Джо Байдену и американскому народу за поддержку.
Напомним, 6 января Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового рекордного пакета военной помощи на сумму 3,075 миллиарда долларов.
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