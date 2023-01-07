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Резников позвонил главе Пентагона: о чем говорили

Фото: Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Олег Васкив

Министр обороны Алексей Резников 6 января провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter руководителя Минобороны.

"Обсудили детали нового пакета помощи США в сфере безопасности для Украины и последующей встречи в формате "Рамштайн", - отметил чиновник.

Резников пояснил, что самый большой пакет американской помощи дает новые возможности для освобождения украинских территорий на востоке и юге.

Министр обороны также выразил благодарность Джо Байдену и американскому народу за поддержку.

Напомним, 6 января Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового рекордного пакета военной помощи на сумму 3,075 миллиарда долларов.

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ПентагонАлексей РезниковВойна России против Украины