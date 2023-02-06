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Резников остается. Кадровых изменений в обороне на этой неделе не будет, - Арахамия

Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Кадровых изменений в сфере обороны на этой неделе не будет. Поэтому Алексей Резников пока остается на должности министра обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в Telegram.

"Ожидаем назначения глав МВД и СБУ. Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не состоятся", - отметил Арахамия.

Нардеп и член комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая в своем Facebook объяснила, что Верховная Рада отложила отставку Резникова, поскольку оценивает риски кадровых перестановок в Минобороны.

"Риски для системы в целом перед Рамштайном и учитывая возможное наступление оцениваем", - написала она в комментариях.

Фото: Безуглая объяснила, почему отложили отставку Резникова (facebook.com/m.bezuhla)

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщали, что Верховная Рада собирается отправить Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны. На этот пост планировали назначить руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Позже Давид Арахамия объяснил, что война в Украине диктует кадровые решения, поэтому нужно, чтобы кадровые силовики возглавляли силовые ведомства. Он также сообщил, что Резникова хотят перевести на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Сам Резников заявил, что пока не получал таких предложений, а даже если бы ему предложили - отказался бы.

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Алексей РезниковДавид Арахамия