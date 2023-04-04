Резников о западных самолетах для Украины: мы идем к цели, дискуссия продолжается без пауз

Глава Минобороны отметил, что истребители МиГ-29 из Польши и Словакии усилят оборону Украины.

"МиГи из Польши существенно усилят нашу оборону, позволят сделать наше небо более безопасным, сохранить жизнь наших граждан, а также уменьшить разрушение от российских нападений", - объяснил Резников.

Он подчеркнул, что стратегическим для Украины остается переход на современные авиационные платформы западного образца. Это поможет обеспечить нашим пилотам преимущества над врагом.

"Мы продолжаем идти к этой цели. Дискуссия с партнерами продолжается без пауз. Уверен, что решение о предоставлении Украине западных самолетов обязательно будет принято", - подчеркнул министр.

Напомним, Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Эти самолеты уже ограждают украинское небо в Харьковской области.

Также Польша объявила, что предоставила Украине свои истребители МиГ-29, однако их количество не называется.

Однако в Воздушных силах подчеркнули, что для завоевания преимущества в воздухе и победе Украине необходимы современные самолеты.

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