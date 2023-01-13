Резников уверен, что Украина получит танки и самолеты: в западных странах все меняется

Украина сможет получить танки и боевые самолеты от партнеров, поскольку в западных странах меняется мнение о поставках тяжелого вооружения.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью BBC.
Глава Минобороны подчеркнул, что уверен в том, что Украина получит танки, боевые или реактивные самолеты, а также оружие большой дальности для поражения целей в 300 км. По его словам, в западных странах "все меняется".
В то же время он отверг опасения относительно возможной эскалации, поскольку Россия уже и так развязала войну и жестоко обстреливает мирное население Украины.
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Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его страна согласна передать Украине роту танков Leopard, но только в рамках международной коалиции.
Также о намерениях передать ВСУ танки Challenger 2 заявили в Великобритании.
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