Резніков про можливе вторгнення Росії: "Багато російських солдат повернуться в гробах"

"Це буде українська кров, це буде російська кров. Багато російських солдат будуть повертатися додому в гробах, і це покажуть канали в

Водночас Резніков висловив абсолютну впевненість, що українці будуть боротися, щоб захистити свої землі, свої життя та майбутнє своїх дітей.

"У нас є 200 тисяч резервістів, 400 тисяч ветеранів українсько-російської війни. 400 тисяч... просто порахуйте", - зазначив міністр, нагадавши про ще близько 250 тисяч військовослужбовців Збройних сил.

На думку глави Міноборони, Україна не є кінцевою метою російського президента Володимира Путіна, а оскільки країна є географічним центром Європи, то війна прийде на весь континент. Резніков вважає, що Путін хоче показати Європі, на що спроможна Росія.

"Ми всього лише частина, квадрат на шахматній дошці великих російських амбіцій", - додав він.