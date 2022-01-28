Війська РФ біля України. Чому різняться дані щодо їх розміщення: пояснення Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому різняться дані щодо дальності концентрації російських військ біля кордонів України. Це пов'язано з відстанню, відповідно до якої та чи інша країна може отримати інформацію (Україна ж охоплює зону до 200 км).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова під час виступу в Раді.

"Щодо стану загроз з боку РФ, станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру, які б помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року", - зауважив Резніков.

За його словами, єдина відмінність у військовому плані, за якою Міноборони стежить, це ситуація у Білорусі, що "кардинально відрізняється".

"Це інтенсивність гібридних заходів, в першу чергу інформаційних, а також вплив цих заходів на макроекономічну ситуацію і я прошу вас взяти до уваги. Ми перебуваємо у постійному контакті з міжнародними партнерами. Ми володіємо усією повнотою інформації і в деяких моментах уточнюємо дані наших іноземних колег", - зазначив Резніков.

Своєю чергою він також пояснив відмінність у цифрах щодо концентрації російських військ біля України.

"Цифри, які іноді лунають у публічному просторі пов'язані з відстанню. Хтось вказує цифри щодо присутності російських військ на до 200 км від держкордону України, а хтось - до 400 км. Ми використовуємо дані щодо зони до 200 км, вони більш точно відображають тенденцію. РФ напала на Україну 8 років тому. Ми виходимо з того, що війна вже йде", - пояснив Резніков.