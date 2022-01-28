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Війська РФ біля України. Чому різняться дані щодо їх розміщення: пояснення Міноборони

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Київ, П'ятниця 28 січня 2022 10:34
Війська РФ біля України. Чому різняться дані щодо їх розміщення: пояснення Міноборони Фото: міністр оборони Олексій Резніков (t.me/OP_UA)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому різняться дані щодо дальності концентрації російських військ біля кордонів України. Це пов'язано з відстанню, відповідно до якої та чи інша країна може отримати інформацію (Україна ж охоплює зону до 200 км).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова під час виступу в Раді.

"Щодо стану загроз з боку РФ, станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру, які б помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року", - зауважив Резніков.

За його словами, єдина відмінність у військовому плані, за якою Міноборони стежить, це ситуація у Білорусі, що "кардинально відрізняється".

"Це інтенсивність гібридних заходів, в першу чергу інформаційних, а також вплив цих заходів на макроекономічну ситуацію і я прошу вас взяти до уваги. Ми перебуваємо у постійному контакті з міжнародними партнерами. Ми володіємо усією повнотою інформації і в деяких моментах уточнюємо дані наших іноземних колег", - зазначив Резніков.

Своєю чергою він також пояснив відмінність у цифрах щодо концентрації російських військ біля України.

"Цифри, які іноді лунають у публічному просторі пов'язані з відстанню. Хтось вказує цифри щодо присутності російських військ на до 200 км від держкордону України, а хтось - до 400 км. Ми використовуємо дані щодо зони до 200 км, вони більш точно відображають тенденцію. РФ напала на Україну 8 років тому. Ми виходимо з того, що війна вже йде", - пояснив Резніков.

Нагадаємо, за даними Conflict Intelligence Team, яка займається розслідуванням військових конфліктів, російська військова техніка, спрямована на навчання в Білорусі, стала табором в 200 кілометрах на північ від столиці України Києва.

Разом з тим, як повідомили в Міноборони, Росія стягнула до українських кордонів понад 100 тисяч військових. При цьому в ЗСУ заявили, що кількість військових РФ може суттєво зрости у будь-який момент.

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