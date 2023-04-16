ua ru
Вс, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Резников хочет подать в отставку после победы Украины в войне

Новина українською →
Воскресенье 16 апреля 2023 20:55
Резников хочет подать в отставку после победы Украины в войне Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что после победы Украины в войне с Россией хочет уйти в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию La Razon.

"Ах, это моя мечта! И еще больше мечта моей жены. Ха, ха. Она плакала, когда меня назначили министром, это говорит обо всем. Мы ждем дня победы, потому что это позволит мне подписать заявление об отставке и вернуться в частный сектор. Этот этап моей жизни был очень, очень тяжелым", - заявил он.

Напомним, ранее в "Слуге народа" анонсировали, что после ряда коррупционных скандалов в Минобороны Алексея Резникова могут отправить в отставку. Отмечалось, что должность министра могут отдать руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову.

Однако позже стало известно, что Резников не уходит в отставку. Официально причину этого решения не объясняли.

Позже Резников заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский попросил его остаться на посту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Резников
NEWS
Кабмин расширил полномочия военкоматов: как будут выдавать повестки
Кабмин расширил полномочия военкоматов: как будут выдавать повестки
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине