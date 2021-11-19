США уважно стежать за військовою активністю РФ і консультуються з Україною, - Остін

Глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США продовжують підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. У Вашингтоні уважно стежать за пересуванням російських військ біля кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону .

Щоб сприяти регіональній безпеці, Остін сказав, що продовжить консультації з Україною, союзниками і партнерами в регіоні щодо ініціатив в області безпеки.

"Ми чітко висловили свою стурбованість дестабілізуючою діяльністю Росії і наше прагнення до більшої прозорості (щодо військових маневрів РФ)", - зазначив американський міністр.

За його словами, Київ і Вашингтон поглиблюватимуть співпрацю в Чорноморському регіоні, сфері кібербезпеки і проводитимуть обмін розвідувальними даними.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, чому США і Європа заявили про свою стурбованість через можливість прямої агресії Росії проти України вже цієї зими.

Тим часом Великобританія заявила про свою підтримку Україні, а Франція і Німеччина, зі свого боку, обіцяють демотивувати Кремль від повномасштабної війни.