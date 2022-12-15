Резников спрогнозировал новую волну наступления россиян и назвал сроки

Он напомнил, что в рамках так называемой "частичной мобилизации" России удалось призвать около 300 тысяч человек. Из них 150 тысяч Москва уже использует для усиления своих подразделений, а еще 150 тысяч - тщательно готовит к будущим наступлениям.

"Вторая часть мобилизованных, примерно 150 000 человек, приступила к учебным курсам в разных лагерях. Они готовятся минимум три месяца. Значит, следующую волну наступления попытаются начать скорее всего в феврале, как и в прошлом году. Это их план", - рассказал министр.

По словам Резникова, Россия, вероятно, продолжит мобилизацию своих граждан и дальше, поскольку основной тактикой оккупантов является "мясорубка", когда они бросают в бой как можно больше людей в надежде, что они сокрушат меньшую украинскую армию.

"Кремль пытается найти новые решения, как добиться победы", - добавил он.