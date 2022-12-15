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Резников спрогнозировал новую волну наступления россиян и назвал сроки

Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия может начать новую волну наступления в рамках войны против Украины уже в феврале. Такие сроки связаны с подготовкой мобилизованных солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью The Guardian.

Он напомнил, что в рамках так называемой "частичной мобилизации" России удалось призвать около 300 тысяч человек. Из них 150 тысяч Москва уже использует для усиления своих подразделений, а еще 150 тысяч - тщательно готовит к будущим наступлениям.

"Вторая часть мобилизованных, примерно 150 000 человек, приступила к учебным курсам в разных лагерях. Они готовятся минимум три месяца. Значит, следующую волну наступления попытаются начать скорее всего в феврале, как и в прошлом году. Это их план", - рассказал министр.

По словам Резникова, Россия, вероятно, продолжит мобилизацию своих граждан и дальше, поскольку основной тактикой оккупантов является "мясорубка", когда они бросают в бой как можно больше людей в надежде, что они сокрушат меньшую украинскую армию.

"Кремль пытается найти новые решения, как добиться победы", - добавил он.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что Россия может возобновить наступление в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем - в январе.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Россия надеется, что сможет восстановить свои военные способности до конца января - начала февраля.

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