Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно

Глава Міноборони пояснив, що раніше Захід не поспішав з допомогою, оскільки сумнівався в українській обороні та вірив тезам про "захоплення Києва за три дні".

"Вони ж раніше вважали, що ми закінчимо поразкою, за три дні здамо Київ, і тому нам не сильно допомагали, тільки підтримували. Але коли вони повірили, що перемога України - абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги", - заявив Резніков.

Міністр вважає, що війна в Україні може закінчитися до кінця року. Для цього, на його думку, потрібно синхронізувати допомогу союзників з контратаками армії та посилити санкції проти Росії.

"Це можливо абсолютно. Я можу це сказати, хоч я і юрист, але який вже трошечки з військовими спілкується. Навіть з військової точки зору, це абсолютно реалістичний план - звільнення щонайменше наших територій станом на 23 лютого 2022 року", - додав міністр.