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Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Війна в Україні, яку розв'язала Росія, може закінчитися до кінця року. Для цього потрібна злагоджена допомога від партнерів і посилення економічного тиску на РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексій Резнікова в інтерв'ю ВВС.

Глава Міноборони пояснив, що раніше Захід не поспішав з допомогою, оскільки сумнівався в українській обороні та вірив тезам про "захоплення Києва за три дні".

"Вони ж раніше вважали, що ми закінчимо поразкою, за три дні здамо Київ, і тому нам не сильно допомагали, тільки підтримували. Але коли вони повірили, що перемога України - абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги", - заявив Резніков.

Міністр вважає, що війна в Україні може закінчитися до кінця року. Для цього, на його думку, потрібно синхронізувати допомогу союзників з контратаками армії та посилити санкції проти Росії.

"Це можливо абсолютно. Я можу це сказати, хоч я і юрист, але який вже трошечки з військовими спілкується. Навіть з військової точки зору, це абсолютно реалістичний план - звільнення щонайменше наших територій станом на 23 лютого 2022 року", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що війна до кінця року може завершитися. Тоді Росії доведеться сісти за стіл переговорів.

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Міністерство оборони УкраїниОлексій РезніковВійна в Україні