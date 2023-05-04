Резников рассказал, как убедил немцев поставить Украине танки Leopard

Основной аргумент для необходимости поставки танков Украине был такой же, как и с артиллерией - дело не только в технике как таковой, а в боеприпасах к ней. Ведь советский 125-й танковый калибр тоже заканчивался.

Тогда в Одессу приехала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Резников спросил ее, можно ли организовать учебные курсы для украинских танкистов на Leopard. До этого он получил согласие от министра обороны Испании Маргариты Роблес, которая сказала, что в Латвии уже десяток испанских Leopard, а латвийский министр Артис Пабрикс согласился предоставить полигоны и инструкторов. Тогда потребовалось только согласие Германии.

Однако Ламбрехт отметила, что согласие на обучение предполагает обязательство Германии предоставить Украине и сами Leopard. Тогда Резников заверил, что готов подписать отдельный документ о том, что никаких обязательств после обучения Германии не будет давать. Министр обороны поехала думать в Берлин. Параллельно продолжались переговоры с поляками и французами об их танках. Тогда было ясно, что немцы не будут первыми, кто предоставит такую технику Украине.

Резников отметил, что Германия - это страна пацифистов, которая стала таковой после Второй мировой, после Нюрнбергского процесса, поэтому для них это сложное решение. Украина понимала и просила дать немного Abrams и Challenger, чтобы показать, что страны НАТО в принципе готовы дать танки. Тогда польский президент Анджей Дуда согласился предоставить Украине Leopard, а президент Франции Эммануэль Макрон - АМХ-10. После этого в Британии дали согласие на Challenger, а в США - на Abrams.

Пока Германия принимала решение, в стране сменился министр обороны - 19 января им стал Борис Писториус.

Резников рассказал, как на одном из заседаний в формате "Рамштайн" Украина предложила танковый кофе-брейк. Тогда осталось 15-16 стран, среди них и Писториус, который занимал должность министра обороны уже два дня.

"Тогда он (Писториус - ред.) сказал, что в отношении "Леопардов" нет политического решения. Бен Уоллес предложил: мы же на "Челленджерах" украинцев будем учить на немецких полигонах, давайте заодно и на "Леопардах" тогда. Борис Писториус говорит: обучение - ну, я не вижу проблем, давайте", - рассказал Резников.

Далее украинский министр предложил рассказать об этом в прессе.

"И я помню, в конце того "Рамштайна", я в своей заключительной речи говорю: спасибо за продуктивный день, и мне кажется, я уже слышу, как в зале рычат "Леопарды". Все улыбнулись, все все поняли - и смотрят на Писториуса. И через несколько дней было заявление Шольца, что они уже дают нам танки", - вспомнил Резников.