Резніков розповів, коли Україна відновить водопостачання в Крим

Відновлення постачання води в окупований Росією Крим можливо після звільнення окупованих територій. Також РФ повинна забрати свої війська з території України.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Він зазначив, що звернення до офіційного Києва від Росії поки не надходило.

"Якщо вони звернуться, буде дуже проста відповідь: звільняйте окупований Крим, звільняйте окупований Донбас, забирайте свої війська з території України, і ми відновимо водопостачання для громадян України у вільному Криму", - заявив Резніков.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати Росії з водопостачанням на території окупованого Криму.

глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що Україна не буде поставляти в Крим воду для промислових і військових потреб.