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Фокін вважає за необхідне оголосити загальну амністію: без цього не буде миру

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 19:12
Фокін вважає за необхідне оголосити загальну амністію: без цього не буде миру
Фото: Вітольд Фокін (obozrevatel.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Заступник голови української делегації в Тристоронньої контактної групи Вітольд Фокін вважає за необхідне оголосити загальну амністію. За його словами, без цього не можна досягти миру на Донбасі.

Про це Фокін заявив в ефірі "Українського радіо".

Він зазначив, що неможливо буде провести вибіркову амністію. При цьому Фокін додав, що це не означає, що необхідно помилувати злочинців, ґвалтівників і вбивць.

"Треба почати по-справжньому розводити війська. Треба відводити важку техніку. А далі, не можна розраховувати на мир у віддаленій перспективі, якщо не оголосити загальну амністію", - сказав Фокін.

Нагадаємо, раніше заяви Фокіна про загальну амністію були розкритиковані багатьма українськими політиками, а глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що такі висловлювання не відображають офіційної позиції України.

Народні депутати навіть викликали Фокіна на засідання парламентського комітету з питань організації державної влади, однак він відмовився прийти в Раду.

У той же час представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш пояснював, що ЗМІ опублікували неповний зміст заяви Фокіна про амністію бойовиків.

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