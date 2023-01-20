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Резников провел откровенный разговор с главой Минобороны Германии о танках

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. У них был откровенный разговор о поставках танков Leopard 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Резникова в Twitter.

"Поздравил немецкого министра обороны Бориса Писториуса с назначением на новую должность. У нас состоялся откровенный разговор о "Леопардах-2". Продолжение следует", - написал он.

Резников сообщил, что также поблагодарил правительство Германии и немецкий народ за военную помощь Украине и гостеприимство в "Рамштайн".

Отметим, что сегодня на авиабазе "Рамштайн" в Германии прошла восьмая встреча по обороне Украины. Министр обороны Алексей Резников заявил, что для Украины приоритетом остается наступательное вооружение и ПВО.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшняя встреча "Рамштайна" укрепит стойкость Украины, однако еще придется побороться за поставки современных танков.

Напомним, ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал, что поможет Украине освободить как можно больше территорий в текущем году.

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Алексей РезниковВоенная помощь