RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Резніков провів переговори з главою Пентагону: що погодили

Автор: Володимир Костирін

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з главою Пентагону Ллойдом Остіном про російське військове вторгнення в Україну і триваючі бої.

Про це передали на сайті Департаменту оборони США.

У ході спілкування вночі 25 лютого Остін "ясно дав зрозуміти", що Штати непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

Також американська сторона продовжуватиме надавати нашій країні оборонну допомогу.

Як розповів прес-секретар Пентагону Джон Кірбі, Резніков та Остін в переговорах щодо необґрунтованої та неспровокованої війни РФ проти України зобов'язалися "продовжувати тісну координацію під час цього конфлікту, який створила тільки Росія".

Раніше повідомлялося, що 25 лютого відбудеться екстрений саміт НАТО, який стосуватиметься нападу Росії на Україну.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ після нападу на Україну закрила двері політичного рішення.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиОлексій РезніковВторгнення Росії до України