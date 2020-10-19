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Резніков про проблему мінських угод: нам потрібні нові альянси

Київ , Понеділок 19 жовтня 2020 18:27
Резніков про проблему мінських угод: нам потрібні нові альянси
Фото: Олексій Резніков (mtot.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзников вважає, що Україні потрібні "нові альянси" в питанні деокупації частини територій Донецької та Луганської областей. За його словами, з цим не можна затягувати.

Про це Рєзніков сказав в інтерв'ю "Дзеркалу Тижня".

На питання, які є пропозиції в обмін на "непрацюючий Мінськ", він відповів:

"Якщо мінські угоди не працюють, то давайте підпишемо інші, наприклад, Стокгольмські. Чому ні? Швеція головуватиме з 1 січня в ОБСЄ. Це питання політичної волі лідерів європейських країн, і не тільки європейських".

В якості прикладу він навів ситуацію в Нагірному Карабасі, де теж були угоди, які виявилися неефективними.

"Подивіться на приклад Карабаху. Проблемі 30 років і сьогодні знову рвонуло. Це говорить про те, що не можна затягувати, потрібно знаходити інші рішення, сідати разом і шукати. Якщо б ми могли самі впоратися, ми б це зробили. Але ми, на жаль, не можемо самі впоратися, це правда. Тому потрібні нові, посилені альянси", - зазначив Рєзніков.

Міністр також заявив, що повноцінна реінтеграція Донбасу займе щонайменше 25 років. Він додав, що твердження про можливість реінтеграції за рік-два з'являються з-за нерозуміння.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона використовує всі можливі переговорні майданчики для завершення війни на Донбасі. При цьому Росія повинна виконувати взяті на себе зобов'язання.

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