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Україна використовує всі майданчики для завершення війни на Донбасі, - Єрмак

Лондон, П'ятниця 09 жовтня 2020 11:57
Україна використовує всі майданчики для завершення війни на Донбасі, - Єрмак
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українська сторона використовує всі можливі переговорні майданчики для завершення війни на Донбасі. При цьому Росія має виконувати взяті на себе зобов'язання.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак на виступі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, передає сайт президента.

За його словами, сьогодні Україна знаходиться на війні.

"... і нам дуже важливо бути обережними і виваженими, щоб в реальному житті просувати інтереси України, використовувати всі можливі майданчики для переговорів, знижувати напругу. І врешті-решт все це робиться, щоб рятувати життя наших людей", - сказав Єрмак.

Він підкреслив, що Україна в повній мірі виконує домовленості саміту "нормандської четвірки" в Парижі, і Росія теж повинна їх виконувати.

"Або Росія дійсно готова до припинення цієї війни, або повинна сказати, що вона не готова до цього", - зазначив Єрмак.

Він додав, що продовжується процес в нормандському і мінському форматах. А з попереднього саміту в Парижі вдалося погодити чотири нові точки розведення сил, 20 ділянок для розмінування і домовитися про допуск Червоного Хреста до українських заручників.

Нагадаємо, раніше Єрмак розповів, що наступні переговори радників "нормандської четвірки" можуть пройти наступного тижня.

До цього він заявляв, що мирний план України щодо Донбасу "лежить на столі".

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