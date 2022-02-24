Українцям видадуть зброю через напад Росії: як її отримати

"Україна переходить в режим повної оборони. Всі, хто готовий і вміє тримати зброю, може прямо зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у Вашому регіоні", - повідомляє Резніков.

Записатися в тероборону можна на сайті https://sprotyv.in.ua . З собою потрібно мати тільки паспорт.

Також глава поліції Ігор Клименко заявив, що ветерани МВС зможуть отримати зброю за спрощеною процедурою.

"Видача зброї ветеранам має на меті посилити діяльність правоохоронних органів України у забезпеченні правопорядку на території населених пунктів України", - повідомляє Нацполіція.