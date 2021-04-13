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Резніков закликав ЄС посилити санкції проти Росії та зупинити "Північний потік-2"

Автор: Дмитро Левицький

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков закликав Європу проявити чітку позицію щодо російської агресії проти України. Він попросив ЄС ввести нові санкції проти Москви та заблокувати "Північний потік-2".

Про це йшлося на онлайн-засіданні комітету Європарламенту з закордонних справ.

"Зараз весь світ бачить масштабну концентрацію російських військ на наших кордонах.... Якщо цивілізований світ хоче виключити сценарій масштабної ескалації сьогодні, потрібна інша динаміка дій", - заявив Резніков.

На думку віце-прем'єра, попри агресивні дії біля українського кордону, Росія не планує повномасштабного вторгнення в Україну, однак Москва може піти на такий крок, якщо побачить слабку позицію Європи.

"Ми готові в будь-який момент чинити опір, проте якщо Росія побачить чітку позицію Європи, то розростання війни не матиме шансу і ми зможемо повернутися за стіл переговорів та досягти бажаного миру", - наголосив він.

Резніков додав, що для того, щоб запобігти повномасштабній війні, потрібно посилити санкції проти Росії та припинити будівництво російського газопроводу.

"Що потрібно, щоб захистити Європу від цієї війни. По-перше, на випередження посилювати санкції проти РФ, це дасть їм відчути позицію європейської спільноти. Друге, треба назавжди зрозуміти, що потрібно припинити проект "Північний потік-2". Це не бізнес - це російська енергетична зброя проти Європи", - додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, в Євросоюзі стурбовані посиленням російської агресії проти України. Наступного тижня міністри закордонних справ ЄС зберуться на засідання, щоб обговорити це питання.

Крім того, сьогодні президент США у розмові з президентом РФ закликав Москву знизити напруженість на кордонах України.

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Новини України ЕвросоюзАлексей Резниковагресія РФПівнічний потік-2Санкції проти Росії
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