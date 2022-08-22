RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резніков запропонував виставити в Гаазі трофейний російський ЗРК "Бук"

Фото: Олексій Резніков і Кайса Оллонгрен (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Артур Родивилов

Глава Міноборони України Олексій Резніков запропонував міністру оборони Нідерландів виставити в Гаазі трофейний ракетний комплекс "Бук".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter українського міністра.

Резніков повідомив про прибуття до столиці міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

"Радий вітати делегацію Кайси Оллонгрен та Нідерландів у Києві. Наші друзі своїми очима бачили російський металолом на Хрещатику. Я запропонував гостям виставити трофейний ЗРК "Бук" Росії в Гаазі. Всі повинні пам'ятати винних у MH17", - написав Резніков.

Нагадаємо, катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року у розпал боїв на Донбасі. Авіалайнер, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий. Ніхто з 298 осіб, що знаходилися на його борту, не вижив. За версією слідства, літак збили проросійські бойовики.

Зазначимо, за фактом катастрофи MH17 Malaysia Airlines Австралія і Нідерланди почали спільний судовий процес проти Росії. У березні до позову приєдналася і Малайзія.

Наприкінці березня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що якби світова спільнота притягнула б РФ до відповідальності за катастрофу МН17, то вторгнення в Україну можна було б запобігти.

Раніше прокуратура Нідерландів виклала у відкритий доступ матеріали у справі про катастрофу MH17.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України