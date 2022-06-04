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Подоляк про світову безпеку: РФ має пройти через демілітаризацію і денацифікацію

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Київ, Субота 04 червня 2022 15:26
Подоляк про світову безпеку: РФ має пройти через демілітаризацію і денацифікацію Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

В інтересах світової безпеки Російська Федерація сама має пройти через демілітаризацію, денацифікацію і відмовитися від державної пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Для забезпечення глобальної безпеки Росія обов'язково повинна пройти через демілітаризацію (позбутися крилатих ракет), денацифікацію (заборона на Z-ідеологію), депропагандизацію (приватизація ТБ) і міжнародні трибунали з вироками військовим злочинцям. Іншого шляху просто немає", - зазначив він.

Нагадаємо, демілітаризація і денацифікація є одними з цілей війни Росії проти України, оскільки Москва вважає, що нібито з української території є загрози безпеці. Напередодні представник Ради Федерації РФ Андрій Клімов заявив, що через постачання американської зброї треба "глибша демілітаризація" України.

Раніше західні ЗМІ писали, що мета про денацифікацію України стала абсурдом, оскільки Росія сама залучає до лав своїх збройних сил відвертих неонацистів.

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