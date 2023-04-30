RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников объяснил промедление партнеров с решением о самолетах

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Украинские партнеры понимают, что предоставив Украине самолеты, нужно будет время на их подготовку и обучение пилотов, но кроме этого, нужно будет и в дальнейшем поддерживать их в надлежащем состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью журналисту Андрею Цаплиенко во время телемарафона.

"Все, что невозможно сегодня, будет возможным завтра. Iris-T, Samp-T, NASAMS, Crotale, все это служит, защищает наше небо. Поэтому и самолеты также будут четвертой генерации плюс-плюс однозначно", - заявил министр.

В ответ на вопрос, почему же партнеры медлят с поставкой самолетов в Украину, Резников ответил, что приняв решение дать самолеты боевые, нужно будет дать время на их подготовку, проверку технического состояния и обучение украинских пилотов.

Однако, по словам министра, на этом все не закончится, партнерам и в дальнейшем надо будет поддерживать самолеты в надлежащем состоянии, а также обеспечивать их оружием: бомбами и ракетами.

"Это очень недешевая история. Это самая дорогая история. Они сознательно и ответственно хотят дойти до финиша этого марафона, а именно до победы Украины", - сказал он.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начнет контрнаступление, не дожидаясь F-16 от союзников.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что дискуссия о передаче Украине истребителей F-16 продолжается.

Как объясняли в Воздушных силах ВСУ, наша страна хочет получить F-16 из-за их многофункциональности. Так как пилоты смогли бы выполнять как боевые задания, так и усилить защиту неба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Резников