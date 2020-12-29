Резніков пояснив, коли можна буде назвати завершеною реінтеграцію в Україні

Процес реінтеграції окупованих територій України можна буде вважати завершеним після ліквідації на державному рівні Міністерства з питань реінтеграції. Однак цей процес буде тривалим.

Про це віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Рєзніков заявив в інтерв'ю "ТСН".

"Першим етапом буде те, що наші сервісні центри будуть перенесені з лінії зіткнення і адмінмежі на російсько-український кордон, коли наші прапори піднімуть над усіма будівлями. Але головне, коли буде прийнято усвідомлене рішення на державному рівні про ліквідацію Міністерства з питань реінтеграції, тому що воно буде не потрібно, ось це буде завершенням реінтеграції ", - пояснив Рєзніков .

Нагадаємо, раніше Рєзніков повідомляв, що для повної реінтеграції окупованих територій знадобиться не менше 25 років.

Також РБК-Україна писало, що для відновлення Донбасу українському уряду знадобиться 20 мільярдів доларів.

Крім цього Рєзніков повідомляв, що одним з варіантів для реалізації мінських угод по Донбасу розглядається введення миротворців.