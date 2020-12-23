У Кабміні назвали суму, необхідну на відновлення Донбасу

Фото: Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)

Для відновлення Донбасу знадобиться 20 мільярдів доларів. Ця сума, за оцінками експертів, потрібна для мінімального відновлення.

Про це на засіданні Кабміну заявив віцепрем'єр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Він підкреслив, що цифри орієнтовні, але вже зараз говорять про складність пошуку грошей для цього процесу.

"Зрозуміло вже зараз, що астрономічні цифри і вирішити ці завдання за рахунок коштів бюджету, коштів кредиторів та донорів неможливо. Тому єдиний вихід - залучення інвесторів", - сказав Резніков.

Сьогодні Кабінет міністрів затвердив концепцію економічного розвитку Донецької і Луганської областей. Концепція ляже в основу відповідної стратегії.

Відповідно до прийнятої концепції, стратегія її реалізації повинна бути підготовлена у шестимісячний термін Міністерством юстиції спільно з центральними та місцевими органами влади.

Раніше РБК-Україна писало, що створення на вільній частині Донбасу спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи реінтеграції.

Також повідомлялося, що стратегія економічного розвитку Донбасу повинна з'явитися у Верховній раді навесні 2021 року.