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Резников поговорил с новым министром обороны Швеции: подробности

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 25 октября, министр обороны Украины Алексей Резников побеседовал с новым министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.

"Я поздравил своего коллегу с назначением и пригласил его посетить Киев", - говорится в сообщении.

Резников добавил, что со шведским коллегой он обсудил ужесточение обороноспособности страны.

"Мы благодарны Швеции за невероятную поддержку", - добавил Резников.

Напомним, что Резников обсудил с главой Пентагона провокацию России и новую помощь.

Ранее стало известно, что Швеция передаст Украине "важные инструменты" в новом пакете военной помощи.

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