Резніков поговорив з Ллойдом Остіном напередодні саміту НАТО: що обговорювали

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Резнікова.

"Напередодні саміту НАТО поговорив з другом Ллойдом Остіном. Він підтвердив тверду підтримку НАТО в боротьбі України за свободу і незалежність. Ми також обговорили ще один пакет військової допомоги від країн-членів Альянсу. Далі буде", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США працюють над новим пакетом допомоги для України. Пізніше в Білому домі заявили, що Вашингтон надасть Києву норвезькі системи ППО NASAMS.

За даними Politico, українські війська вже проходять підготовку з використання зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Крім того, генсек НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що країни-члени Альянсу на саміті в Мадриді узгодять комплексний пакет нової допомоги Україні.