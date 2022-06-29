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Резников поговорил с Ллойдом Остином накануне саммита НАТО: что обсуждали

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Киев, Среда 29 июня 2022 13:05
Резников поговорил с Ллойдом Остином накануне саммита НАТО: что обсуждали Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр обороны Украины Алексей Резников созвонился со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Стороны обсудили очередной пакет военной помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Резникова.

"Накануне саммита НАТО созвонился с другом Ллойдом Остином. Он подтвердил твердую поддержку НАТО в борьбе Украины за свободу и независимость. Мы также обсудили еще один пакет военной помощи от стран-членов Альянса. Продолжение следует", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что США работают над новым пакетом помощи для Украины. Позже в Белом доме заявили, что Вашингтон предоставит Киеву норвежские системы ПВО NASAMS.

По данным Politico, украинские войска уже проходят подготовку по использованию зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны-члены Альянса на саммите в Мадриде согласуют комплексный пакет новой помощи Украине.

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