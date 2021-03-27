Резніков: щільність наявності мін на території України більша, ніж у будь-якій точці світу

Резніков відповів на питання, де взяти 21 млрд доларів, який необхідний на реінтеграцію і відновлення окупованих територій.

"Цю цифру ми заявили, посилаючись на дослідження Віденського міжнародного інституту економіки. Передбачається, що стільки коштів потрібно буде Україні на відновлення зруйнованої економіки у зв'язку з окупацією тільки частини Донецької і Луганської областей. Це навіть без Криму", - підкреслив віце-прем'єр.

За його словами, точна цифра буде відома після повного аудиту, який відбудеться після деокупації. Адже вже зараз збиток від замінованих територій і прилетіли снарядів, вибухонебезпечних речовин, вже складно порахувати.

"Сьогодні, на думку фахівців, щільність наявності мін і вибухонебезпечних речовин на території України більша, ніж у будь-якій точці світу. І якщо математично підійти, то один день війни дає п'ять-шість днів розмінування. Тобто, якщо у нас війна триває сім років, то згідно з хорватською матрицею, нам доведеться розміновувати 25 років, а то і 30", - заявив глава Мінреінтеграції.

Резніков зазначив, що своїм бюджетом Україна з розмінуванням не впорається.

"І всьому європейському співтовариству доведеться нам допомагати. Я кажу слово "доведеться", тому що війна йде не на сході України, війна йде на сході Європи", - заявив він.