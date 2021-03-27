Що загрожує росіянам, які переїхали до Криму. Роз'яснення Мінреінтеграції

Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, що загрожує росіянам, які переїхали до Криму. Він попередив іх про депортацію, коли півострів повернеться під контроль України.

Він зазначив, що Росія намагається асимілювати населення Криму. Для цього на півострів прибуло 500 тисяч росіян, щоб розмити етнічне населення.

"Що стосується долі цих людей, яких завезли. Вони не громадяни України, вони приїхали або добровільно, або насильно ... Вони пособники цього злочину, що вчиняється офіційної Росією, офіційним Кремлем. Тому їх доля ... Я не люблю слово" депортація ", воно несе дух сталінського режиму. Але українським законодавством передбачено видворення з країни ", - підкреслив глава Мінреінтеграціі.

Разом з тим Рєзніков зазначив, що якщо громадянин Росії прибув на окуповану територію законним шляхом, ймовірно, до нього «не буде питань".

"Всі, хто потрапив незрозумілим нам шляхом, вони всі порушники закону, який регулює правила перетину кордону України. Вони все підлягають видворенню. Є така адміністративна процедура", - підсумував він.