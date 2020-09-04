Резніков про майданчик з деокупації Криму: це питання на серйозному марші

На сьогодні питання про створення нового міжнародного майданчика з деокупації Криму знаходиться на серйозному марші. Українська сторона вже готує відповідний план заходів.

Про це журналістам заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, українська сторона постійно піднімає питання звільнення політв'язнів в Криму.

"Але, на жаль, для того, щоб взагалі обговорювати питання окупованого Криму, ув'язнених, яких там утримують, нам потрібен інший майданчик", - зазначив Рєзніков.

Він підкреслив, що ведеться робота щодо підготовки плана заходів з деокупації півострова, в тому числі створення міжнародного майданчика для переговорів.

"Всі сигнали, які необхідні, міністр Кулеба (глава МЗС України, - ред.) надсилає своїм колегам... І скажімо так, це питання на серйозному марші. Це окремий майданчик", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше представник президента України в Криму Антон Кориневич заявив, що воду в Крим до деокупації подавати не можна.

Сам президент Володимир Зеленський підкреслював, що ті, хто допустили здачу Криму Російській Федерації, повинні понести покарання.